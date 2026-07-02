Парк аттракционов «Юность» отмечает День города

Два дня музыки, волшебства и праздничной атмосферы.
Программа 4 июля — от сказки до звёздного концерта!
- Атмосфера сказки: гигантские ростовые куклы, артисты на ходулях, волшебное шоу мыльных пузырей, игровая анимационная программа — с 13:00 до 16:00.
- Детский марафон талантов: выступление лучших детских коллективов — с 15:00.
- В 17:00 состоится торжественная часть мероприятия и концертное выступление приглашённых звёзд, завершится праздник в 21:00.
Программа 5 июля
- Средневековый балаган: игры и мастер-классы для детей и взрослых — с 13:00 до 17:00.
- Весёлые игры с аниматорами на площадке у аттракциона «Звёздного болида» — с 13:00 до 15:00.
Ждём всех в парке аттракционов «Юность»!
Давайте вместе сделаем эти дни незабываемыми!
Парк аттракционов «Юность»:
Калининград, ул. Тельмана, 3
Сайт: park-unost.ru