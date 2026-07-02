09:00
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Парк аттракционов «Юность» отмечает День города

  1. Калининград
Парк аттракционов «Юность» отмечает День города - Новости Калининграда

Два дня музыки, волшебства и праздничной атмосферы.

Программа 4 июля — от сказки до звёздного концерта!

  1. Атмосфера сказки: гигантские ростовые куклы, артисты на ходулях, волшебное шоу мыльных пузырей, игровая анимационная программа — с 13:00 до 16:00.
  2. Детский марафон талантов: выступление лучших детских коллективов — с 15:00.
  3. В 17:00 состоится торжественная часть мероприятия и концертное выступление приглашённых звёзд, завершится праздник в 21:00.

Программа 5 июля

  1. Средневековый балаган: игры и мастер-классы для детей и взрослых — с 13:00 до 17:00.
  2. Весёлые игры с аниматорами на площадке у аттракциона «Звёздного болида» — с 13:00 до 15:00.
Парк аттракционов «Юность» отмечает День города - Новости Калининграда

Ждём всех в парке аттракционов «Юность»!

Давайте вместе сделаем эти дни незабываемыми!

Парк аттракционов «Юность»:
Калининград, ул. Тельмана, 3
Сайт: park-unost.ru

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