Калининградские учёные разработали прибор для диагностики болезни Альцгеймера

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Калининградские учёные создали прибор, который помогает оценивать кровоток в артериях головного мозга при диагностике и лечении нарушений памяти, внимания и мышления. Об этом, ссылаясь на врача функциональной диагностики Центра когнитивного здоровья БФУ им. И. Канта Екатерину Андрееву, пишет ТАСС.

Устройство используют во время занятий с пациентом: человек выполняет задания, а врач видит, как меняются показатели в основных мозговых артериях. Это помогает быстрее корректировать программу реабилитации и подбирать индивидуальные тренировки.

«Это очень удобный в применении прибор: он достаточно компактный и простой в использовании при ультразвуковых исследованиях. Мы имеем моментальный результат и получаем возможность давать пациенту адекватные задания, подбирать индивидуальные тренировки. Пока существующие приборы и датчики не решают эту задачу в должном объёме и сложнее в использовании. Наш прибор более точный», — заявила специалист.

В основе работы лежит доплерометрия: ультразвуковой сигнал направляют на сосуды и по отражению определяют скорость кровотока. Прибор уже запатентован.