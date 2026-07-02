Последний день перед ветром и дождями: прогноз погоды в Калининграде и области на 2 июля

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В четверг, 2 июля, в регионе будет тепло и в основном спокойно, серьёзных осадков не ожидается. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утром воздух прогреется до +20...+23, у побережья — до +19...+21. В ранние часы ожидается облачность с прояснениями, местами возможны слабые и умеренные дожди, особенно на востоке региона. Ближе к полудню станет суше.

Днём в Калининграде и центральной части области потеплеет до +22...+24, местами — до +25. У моря будет немного прохладнее, около +20...+23. Небо останется практически ясным.

К вечеру температура опустится до +17...+19, к полуночи — до +16...+18. В Калининграде и на побережье к закату облаков станет больше, восточные районы накроет ближе к ночи. После 21:00–22:00 у моря и в западной части области не исключены слабые дожди.

Утром и днём ветер будет северо-западным, слабым или умеренным — 3–8 м/с. Порывы могут усиливаться до 8–10 м/с, вечером направление сменится на западное или юго-западное. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба.