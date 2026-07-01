Калининградская выпускница, набравшая 200 баллов на ЕГЭ, побила свой рекорд ещё одной сотней

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Выпускница школы №44 Вера Митюшкина получила третий стобалльный результат на ЕГЭ — после химии и русского языка максимум ей поставили по биологии. Об этом пресс-служба регионального правительства пишет в среду, 1 июля.

Митюшкина стала первой в Калининградской области выпускницей с 300 баллами по трём предметам. Ещё по сотне за биологию получили София Акимова из Озёрской школы имени Д. Тарасова и Алина Селиванова из гимназии №32 Калининграда. Для последней это второй максимальный результат после химии.

«65 выпускников получили на ЕГЭ по биологии 90 баллов и выше. В прошлом году этого результата достигли 28 человек. Средний тестовый балл составил 61. Стоит отметить, что результаты региона по этой дисциплине также выше, чем в прошлом году: тогда показатель был равен 58», — рассказывают власти.

В регионе также подвели итоги ЕГЭ по информатике. Максимум набрал Егор Лебедев из калининградской школы №50 имени М. А. Булатова, ещё 62 выпускника получили 90 и выше. Средний показатель составил 63 балла — на четыре больше, чем в 2025 году.

«В Калининградской области по всем естественно-научным предметам и профильной математике растёт количество участников ЕГЭ. При этом средние результаты выпускников с увеличением их количества также повышаются или остаются на прежнем уровне, что свидетельствует об осознанном выборе и тщательной подготовке ребят к этим экзаменам. Для нас это важный показатель, поскольку напрямую способствует развитию инновационного потенциала региона и укреплению технологического суверенитета страны», — заявила глава минобра Светлана Трусенёва.