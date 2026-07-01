В Калининграде немолодая парочка провернула «сырную» операцию в магазине, чтобы забрать чужой кошелёк (видео)

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В Калининграде у покупательницы магазина стащили кошелёк: на камеры видеонаблюдения попала настоящая операция по припрятыванию чужого добра. Об этом «Клопс» рассказала дочка потерпевшей Анна.

«Мама возвращалась домой сегодня утром, 1 июля. После ночной смены заехала за продуктами и случайно оставила кошелёк на одном из прилавков», — рассказывает Анна.

Бесхозную вещь заметили мужчина и женщина в возрасте, но возвращать находку хозяйке они не спешили. Вместо этого парочка решила действовать по законам шпионского жанра: сначала они спрятали кошелёк на полке с уценёнными сырами, затем осмотрелись, вернулись к прилавку и забрали добычу.

На кадрах видно, как парочка притворяется, что перекладывает товар. Внезапно женщина аккуратно кладёт портмоне себе в сумку, после чего делает вид, что выбирает сыры. Потом оба быстро уходят.