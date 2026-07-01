В Калининграде немолодая парочка провернула «сырную» операцию в магазине, чтобы забрать чужой кошелёк (видео)

В Калининграде у покупательницы магазина стащили кошелёк: на камеры видеонаблюдения попала настоящая операция по припрятыванию чужого добра. Об этом «Клопс» рассказала дочка потерпевшей Анна.
«Мама возвращалась домой сегодня утром, 1 июля. После ночной смены заехала за продуктами и случайно оставила кошелёк на одном из прилавков», — рассказывает Анна.
Бесхозную вещь заметили мужчина и женщина в возрасте, но возвращать находку хозяйке они не спешили. Вместо этого парочка решила действовать по законам шпионского жанра: сначала они спрятали кошелёк на полке с уценёнными сырами, затем осмотрелись, вернулись к прилавку и забрали добычу.
На кадрах видно, как парочка притворяется, что перекладывает товар. Внезапно женщина аккуратно кладёт портмоне себе в сумку, после чего делает вид, что выбирает сыры. Потом оба быстро уходят.
По словам дочери потерпевшей, в кошельке лежали банковская карта, водительские права и 10 000 рублей наличными. Для семьи это серьёзная потеря: они воспитывают ребёнка с ДЦП, которого постоянно нужно возить на реабилитацию. Без документов на машину делать это стало значительно сложнее, да и деньги семье были очень нужны.
Родные написали заявление в полицию и надеются, что любителей чужих кошельков среди сырных полок удастся найти.
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