12:49

Косолапый рейс: экипаж контейнеровоза «Алиса» рассказал, как в Калининград везли медведя Васю (фото, видео)

  1. Калининград
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Косолапый рейс: экипаж контейнеровоза «Алиса» рассказал, как в Калининград везли медведя Васю (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба компании-судовледельца
Косолапый рейс: экипаж контейнеровоза «Алиса» рассказал, как в Калининград везли медведя Васю (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба компании-судовледельца
Косолапый рейс: экипаж контейнеровоза «Алиса» рассказал, как в Калининград везли медведя Васю (фото, видео) - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба компании-судовледельца
Фото: пресс-служба компании-судовледельца

Нового жителя Калининградского зоопарка, гималайского медведя Василия, доставили на Балтику не паромом — он приехал на контейнеровозе «Алиса». О том, как всё прошло и как перенёс плавание косолапый пассажир, рассказали «Клопс» в компании, которой принадлежит судно, в среду, 1 июля.

Путешествовал морем Вася с комфортом, в отдельной «каюте» — транспортировочной клетке. В Москве её погрузили на грузовой автомобиль с кондиционером и доставили на морской терминал в Санкт-Петербурге. 

Клетку вместе с хозяином перенесли погрузчиком из автомобиля на открытую площадку специального контейнера. Потом Васино временное пристанище надёжно закрепили и погрузили на борт судна обычным краном.

Там для контейнера с медведем выбрали особое место — чтобы обеспечить к ней доступ и циркуляцию воздуха. Из-за жары дорога оказалась непростой для животного — на протяжении всего пути клетку постоянно поливали водой, чтобы облегчить Васе тяготы пути. 

«Мы всей командой очень переживали за Васю, — рассказали «Клопс» в пресс-службе.

Регулярно, почти каждый час, кто-то приходил справляться о его самочувствии и состоянии».

А капитан теплохода Алексей Маклаков, который выполнял этот рейс, даже немного корректировал курс судна, чтобы прямые солнечные лучи как можно реже попадали на клетку.

Медведя сопровождал смотритель, он ехал как пассажир, в отдельной каюте, кормил, осматривал и контролировал Василия. Команда старалась его поддержать и тоже не сводила глаз с особого гостя.

«Можно сказать, Васин сопровождающий стал в некоторой степени частью экипажа, — рассказали в компании. — Следовал инструкциям капитана, питался в судовой столовой, даже нёс вахты. Конечно, какие-то сложные задачи на судне он не мог бы выполнять — но он свои вахты нёс, по контролю медведя!»

Особенных трудностей в пути не возникло, логистика была продумана заранее. Перевозку организовали в рамках норм транспортировки грузов, при необходимости — ориентировались на советы смотрителя.

«Клетка, конечно, предназначена исключительно для транспортировки, находиться в ней не так удобно, — заметили в пресс-службе, — но Вася вёл себя очень спокойно и смело. Он настоящий герой. 

Правда при выгрузке очень рычал, но его можно понять! Путь был изнурительный».

Дорога в итоге заняла около трёх суток. Вечером 22 июня медведь отбыл из столицы, а утром 26 числа его уже встречали в Калининграде. 

Для компании-судовладельца это первый опыт с подобным пассажиром. Но за необычную транспортировку взялись без сомнений, подчеркнули в компании. 

В ближайшее время команда «Алисы» планирует навестить Василия в зоопарке. Кстати, коллектив уже взял под опеку волчицу Весту, которая тоже не так давно обрела в Калининграде дом.

Гималайского медведя по кличке Вася изъяли у недобросовестных владельцев и разместили в Калининградском зоопарке временно, на пару лет.

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