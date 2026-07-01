Косолапый рейс: экипаж контейнеровоза «Алиса» рассказал, как в Калининград везли медведя Васю (фото, видео)

Клетку вместе с хозяином перенесли погрузчиком из автомобиля на открытую площадку специального контейнера. Потом Васино временное пристанище надёжно закрепили и погрузили на борт судна обычным краном.

Путешествовал морем Вася с комфортом, в отдельной «каюте» — транспортировочной клетке. В Москве её погрузили на грузовой автомобиль с кондиционером и доставили на морской терминал в Санкт-Петербурге.

Там для контейнера с медведем выбрали особое место — чтобы обеспечить к ней доступ и циркуляцию воздуха. Из-за жары дорога оказалась непростой для животного — на протяжении всего пути клетку постоянно поливали водой, чтобы облегчить Васе тяготы пути.

«Мы всей командой очень переживали за Васю, — рассказали «Клопс» в пресс-службе.

Регулярно, почти каждый час, кто-то приходил справляться о его самочувствии и состоянии».

А капитан теплохода Алексей Маклаков, который выполнял этот рейс, даже немного корректировал курс судна, чтобы прямые солнечные лучи как можно реже попадали на клетку.



Медведя сопровождал смотритель, он ехал как пассажир, в отдельной каюте, кормил, осматривал и контролировал Василия. Команда старалась его поддержать и тоже не сводила глаз с особого гостя.

«Можно сказать, Васин сопровождающий стал в некоторой степени частью экипажа, — рассказали в компании. — Следовал инструкциям капитана, питался в судовой столовой, даже нёс вахты. Конечно, какие-то сложные задачи на судне он не мог бы выполнять — но он свои вахты нёс, по контролю медведя!»

Особенных трудностей в пути не возникло, логистика была продумана заранее. Перевозку организовали в рамках норм транспортировки грузов, при необходимости — ориентировались на советы смотрителя.

«Клетка, конечно, предназначена исключительно для транспортировки, находиться в ней не так удобно, — заметили в пресс-службе, — но Вася вёл себя очень спокойно и смело. Он настоящий герой.

Правда при выгрузке очень рычал, но его можно понять! Путь был изнурительный».

Дорога в итоге заняла около трёх суток. Вечером 22 июня медведь отбыл из столицы, а утром 26 числа его уже встречали в Калининграде.

Для компании-судовладельца это первый опыт с подобным пассажиром. Но за необычную транспортировку взялись без сомнений, подчеркнули в компании.

В ближайшее время команда «Алисы» планирует навестить Василия в зоопарке. Кстати, коллектив уже взял под опеку волчицу Весту, которая тоже не так давно обрела в Калининграде дом.