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Калининградцев по одному из маршрутов начнёт возить электробус

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Калининградцев по одному из маршрутов начнёт возить электробус - Новости Калининграда | Фото: администрация Калининграда
Фото: администрация Калининграда

В Калининграде электробус готовят к выходу на линию. Об этом «Клопс» рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, машина прошла тестовые испытания. Теперь транспорт нужно проверить в деле. Для этого необходимо оформить документы, получить страховку и установить валидаторы.

«Как только процедура будет завершена, поставим его в линию», — пояснила Дятлова.

Глава администрации уточнила, что электробус, скорее всего, выйдет на автобусный маршрут.

Электробус привезли в Калининград на тестовое испытание в декабре прошлого года. Жителям сразу бросилось в глаза, что транспорт такого же цвета, как и курсирующие по городу троллейбусы «Синара».

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