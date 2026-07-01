Лето, которое вы запомните: Филипп Чижевский и Questa Musica 12 июля на острове Канта

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На пороге — второй месяц лета. Сезон приближается к кульминации. В середине июля Выставку одной картины на сцене Собора закроет знаменитый ансамбль знаменитого дирижёра, от которого буквально летят искры.

«Дирижирование — это ток. Энергообмен. Излучение, — говорит Филипп Чижевский. — С людьми ты общаешься своими флюидами, и они тебя понимают, они тебе отвечают».

Чижевский искрит, выступая художественным руководителем и главным дирижёром сразу трёх коллективов: ГАСО имени Светланова, Государственного академического камерного оркестра и Questa Musica. Выигрывают все три, но последний — случай совершенно особенный.

Восемнадцать лет назад Questa Musica появилась у Филиппа и его супруги, хормейстера Марии Грилихес. С самого начала они называли ансамбль своим ребёнком. Ребёнок уже в год гастролировал по Венеции; исполнял оратории Генделя, оперы Перселла, симфонии Моцарта, «Свадебку» Стравинского, «Заратустру» Штрауса. Оперный сериал Бориса Юхананова, который делали Курляндский, Филановский, Сысоев, Невский и другие современные композиторы, тоже показал. От музыки легковесной артисты всегда отказывались, и в Собор 12 июля тоже привезут коллекцию драгоценную.