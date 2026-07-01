Лето, которое вы запомните: Филипп Чижевский и Questa Musica 12 июля на острове Канта

На пороге — второй месяц лета. Сезон приближается к кульминации. В середине июля Выставку одной картины на сцене Собора закроет знаменитый ансамбль знаменитого дирижёра, от которого буквально летят искры.
«Дирижирование — это ток. Энергообмен. Излучение, — говорит Филипп Чижевский. — С людьми ты общаешься своими флюидами, и они тебя понимают, они тебе отвечают».
Чижевский искрит, выступая художественным руководителем и главным дирижёром сразу трёх коллективов: ГАСО имени Светланова, Государственного академического камерного оркестра и Questa Musica. Выигрывают все три, но последний — случай совершенно особенный.
Восемнадцать лет назад Questa Musica появилась у Филиппа и его супруги, хормейстера Марии Грилихес. С самого начала они называли ансамбль своим ребёнком. Ребёнок уже в год гастролировал по Венеции; исполнял оратории Генделя, оперы Перселла, симфонии Моцарта, «Свадебку» Стравинского, «Заратустру» Штрауса. Оперный сериал Бориса Юхананова, который делали Курляндский, Филановский, Сысоев, Невский и другие современные композиторы, тоже показал. От музыки легковесной артисты всегда отказывались, и в Собор 12 июля тоже привезут коллекцию драгоценную.
Серенаду для струнных Чайковского, где Пётр Ильич «признаётся в любви» Моцарту; Адажио Барбера и органумы Перотина Великого — французского композитора, руководившего хором Нотр-Дам-де-Пари в XIII веке, исполнит Questa Musica на закрытии Выставки одной картины. Вся музыка будет жить на одной сцене с Розовым натюрмортом Петрова-Водкина, который вот-вот отправится домой — в основную экспозицию Третьяковской галереи. Но перед этим успеет насладиться своим продолжением. В нотах.
Questa Musica
(художественный руководитель и главный дирижёр — Филипп Чижевский)
Титулярный органист Собора на острове Канта Мансур Юсупов
В программе: И. Пахельбель, П. Чайковский, Перотин Великий, С. Барбер
На сцене — «Розовый натюрморт. Ветка яблони» К. Петрова-Водкина
Закрытие Выставки одной картины
12 июля 18:00
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