Вместе с «ТВ-Программой» полюбуемся на ярких и эффектных болельщиц ЧМ-2026

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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.

В свежем номере телегида:

Ради Полины Гагариной её директор развёлся с женой.

Сын Никаса Сафронова похудел на 170 кг.

Актёр Данила Якушев в 40 лет женился на 19-летней.

Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики» (0+).

Черешневый июль: вареники с черешней и творогом; клафути из черешни.

Гороскоп для всех знаков зодиака.

Программа телепередач на неделю с 6 по 12 июля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть».