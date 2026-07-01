Вместе с «ТВ-Программой» полюбуемся на ярких и эффектных болельщиц ЧМ-2026

Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов.
В свежем номере телегида:
- Ради Полины Гагариной её директор развёлся с женой.
- Сын Никаса Сафронова похудел на 170 кг.
- Актёр Данила Якушев в 40 лет женился на 19-летней.
- Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики» (0+).
- Черешневый июль: вареники с черешней и творогом; клафути из черешни.
- Гороскоп для всех знаков зодиака.
- Программа телепередач на неделю с 6 по 12 июля.
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