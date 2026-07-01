07:52

Вместе с «ТВ-Программой» полюбуемся на ярких и эффектных болельщиц ЧМ-2026

  1. Калининград
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Редакция продолжает еженедельно писать для вас самое интересное о мире кино, телевидения и шоу-бизнеса. Вас ждут также конкурсы, сканворд, гороскоп и полная телепрограмма 24 популярных каналов. 

В свежем номере телегида:

  • Ради Полины Гагариной её директор развёлся с женой.
  • Сын Никаса Сафронова похудел на 170 кг.
  • Актёр Данила Якушев в 40 лет женился на 19-летней.
  • Международный фестиваль военных духовых оркестров «Фанфары Балтики» (0+).
  • Черешневый июль: вареники с черешней и творогом; клафути из черешни.
  • Гороскоп для всех знаков зодиака.
  • Программа телепередач на неделю с 6 по 12 июля.

Спрашивайте газету в киосках «Пресса» и продуктовых магазинах города, а также на АЗС «Роснефть». 

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