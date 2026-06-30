Изобретатель, предприниматель и общественный деятель: в Калининграде выбрали нового почётного гражданина

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Роман Аранин удостоен звания «Почётный гражданин города Калининграда». Депутаты горсовета выбрали изобретателя, предпринимателя и общественного деятеля большинством голосов, сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 30 июня.

Народные избранники посчитали, что Аранин внёс значительный вклад в развитие реабилитационной отрасли и создание инклюзивной среды в регионе. Предприниматель возглавляет компанию «Обсервер», которая производит и ремонтирует реабилитационную технику для людей с инвалидностью. Среди разработок предприятия — коляски-вездеходы и ступенькоходы.