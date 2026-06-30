Сухая погода закончится: Калининградскую область ждут ливни, ветер и похолодание

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После сухих и тёплых дней в регионе станет прохладнее — на этой неделе вернутся дожди и усилится ветер. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет во вторник, 30 июня.

В среду область окажется под влиянием волнового циклона. Утром и в первой половине дня пройдут сильные дожди и ливни, местами возможны грозы. После обеда в Калининграде, на западе и у побережья осадки должны прекратиться, но восточные районы останутся в зоне неустойчивой погоды.

Днём в Калининграде, центральных и западных районах, а также у моря ожидается +19...+22. На востоке будет теплее — до +24...+27, но там возможны шквалы. Небо в течение дня останется облачным с прояснениями.

Четверг может стать последним комфортным днём недели. Ночью ожидается +17...+19, днём в Калининграде и области — до +23...+25, у моря — около +20...+23. Существенных осадков не ждут, небольшие дожди местами возможны только утром и вечером.

В пятницу к Балтике выйдет атлантический циклон, который принесёт прохладу и сильный ветер. Днём температура, предварительно, не поднимется выше +19...+21. Порывы с запада могут достигать 13–15 м/с в Калининграде и области, у побережья — 15–19 м/с.

На выходных область, по прогнозам специалистов, останется под влиянием прохладного и влажного атлантического воздуха. Ожидаются дневные +19...+21, периодические дожди, ливни и усиление ветра.

Температура воды в Балтике до четверга сохранится на уровне +20...+23, но к концу недели может снизиться до +18...+20. Купаться советуют до пятницы — дальше из-за сильного ветра волны у побережья могут подняться до 1,5–3 метров.