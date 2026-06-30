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В Калининграде выпускники-медалисты высадили 150 кустов сирени у Летнего озера. Акция прошла во вторник, 30 июня, и стала продолжением городской традиции, которой уже восемь лет.

В этом году посадить сирень пригласили 105 лучших учащихся из 40 школ. Среди них победители и призёры олимпиад, конкурсов и конференций, а также получатели стипендии от мэрии.

Глава администрации Елена Дятлова напомнила, что выпускники уже высаживали деревья и кустарники в Южном парке, на набережной Генерала Карбышева, улице Согласия и у того же Летнего озера.

«Вы все большие молодцы, вы доказали, что вы можете быть лучше. И результат этому подтверждение — ваше успешное окончание школы», — обратилась Дятлова к выпускникам.

По словам главы администрации, у Летнего озера будет уже 450 кустов сирени. Три года подряд здесь высаживают по 150 растений. По словам сити-менеджера, сирень выбрали в том числе потому, что над сквером проходит линия 110 кВт и высаживать высокие деревья здесь нельзя.

«И я теперь верю в то, что здесь будет самое благоустроенное место в Московском районе, потому что когда сирень цветёт — это очень красиво», — отметила Дятлова.

Традиция открывать аллеи выпускников-медалистов появилась в 2018 году. Тогда на границе Южного парка и Аллеи Смелых посадили 125 грабов. Через год на набережной Генерала Карбышева появилась аллея из 50 шведских рябин и семи голубых елей. В 2020, 2022 и 2023 годах выпускники высаживали деревья и кустарники на улице Согласия.

В 2026 году государственную итоговую аттестацию в Калининграде сдавали 3 061 выпускник 11-х классов. Сейчас 314 человек претендуют на аттестат с отличием и медаль I степени, ещё 233 — на медаль II степени. Окончательное число медалистов станет известно после экзаменов, которые выпускники сдавали в резервные дни и будут сдавать дополнительно 8 и 9 июля.