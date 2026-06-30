Власти нашли способ решить вопрос с дровами для жителей Калининградской области

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Жители Калининградской области смогут покупать дрова через региональный лесхоз по цене ниже рыночной. Такой вариант сейчас прорабатывают власти, сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова в прямом эфире ЦУР «ВКонтакте» во вторник, 30 июня.

Сейчас человек может оформить документы, заготовить древесину на выделенной делянке, вывезти её из леса и самостоятельно обработать. Это дешевле, чем покупать готовые дрова, но подходит не всем. Если нанимать рабочих, расходы заметно растут.

«Свободная лесосека осталась в трёх муниципалитетах: это Краснознаменск, Гвардейск и Калининградское лесничество. А потребность [есть] у населения в Нестеровском и в Правдинском лесничестве. А вот там свободной лесосеки нет. В Правдинском — потому что есть арендатор, а в Нестеровском — потому что у Виштынецкого парка появился статус», — объяснила Астахова.

Власти рассматривают альтернативу: жители смогут не ехать в лес сами, а заказать топливо через региональный лесхоз. Ожидается, что такие дрова будут стоить дешевле, чем на рынке.

Семьи также могут оформить субсидию, если расходы на отопление превышают 22% совокупного дохода. Для этого нужны документы, подтверждающие покупку топлива: счёт-фактура или чек. Обращаться можно в МФЦ или социальные службы.