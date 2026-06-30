«Я осталась с долгами на полтора миллиона»: москвичка поверила любимому из Калининградской области и потеряла деньги

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Москвичка Алина уже полгода отбивается от чужих кредиторов, а с её собственных счетов регулярно списывают деньги приставы. Бывший партнёр и отец её двухлетнего сына Николай обещал много, но в итоге оставил ей только долги. Историю разбитых надежд Алина рассказала «Клопс».

Алина просит не называть её настоящего имени. Её рассказ звучит почти спокойно — похоже, всё это она уже много раз прокручивала в голове. С Николаем, приехавшим покорять столицу жителем Балтийска, она познакомилась в 2023 году. Всё шло чудесно: планы создать семью, желанный малыш.

Но сказки не случилось. Теперь девушке остались только исполнительные листы, звонки коллекторов, заблокированные счета и ощущение, что выбраться из этого самой почти невозможно.

Сказка без хэппи-энда

Николая Алина встретила на работе. У неё была компания, которая оказывала бухгалтерские услуги, а он пришёл как клиент: рассказывал о перспективном бизнесе, стройке и больших оборотах. Деловое общение незаметно перешло в личное. Вскоре молодые люди начали жить вместе — мужчина снял для любимой большую квартиру. Когда Алина забеременела, вопрос — рожать или нет — даже не стоял.

Первый крупный долг, по словам женщины, появился ещё во время беременности. Николай попросил оформить на её компанию кредит в 500 тысяч рублей: объяснил, что ему нужны наличные для расчётов с рабочими на стройке. Счёт в банке открыли быстро, деньги пришли уже на следующий день. Мужчина подробно расписал подруге, кому и какие суммы нужно перевести.

«То есть все деньги, которые я получила на свою компанию, я тут же вывела на его счета, — рассказала собеседница «Клопс». — Сама я ничего с этих денег не получила.

Он обещал, что он будет закрывать этот кредит... Но по факту ни одного платежа не внёс».

Тревожные звоночки начались вскоре после того, как Алина ушла в декрет и потеряла собственный заработок. Гражданский муж убедил её взять ещё два кредита, якобы на развитие дела. Николай охотно пользовался её картой: расплачивался в кафе и барах, покупал вещи.

Но когда она просила помочь ей с какими-то неотложными расходами — минимальным платежом, оплатой коммуналки — начинал переводить разговор. Ссылался на «более серьёзные вопросы», просил подождать, так или иначе — искал повод отказать.

Без денег и машины

Сначала Алина верила объяснениям: да, бизнес не клеится, рынок просел, но всё вот-вот наладится. Но чем дальше, тем чаще вспыхивали ссоры. Пара то сходилась, то расходилась: в общей сложности после рождения ребёнка они прожили вместе около полугода.

А после расставания Алина поняла, что свои финансовые обязательства Николай изящно перевесил на неё. Она пришла в ужас. Считая первые 500 тысяч, она оказалась должна банкам порядка полутора миллионов рублей. И это ещё не всё.

«С машиной он меня тоже подставил, — рассказывает девушка. — Он нам взял в лизинг новую, дорогую: «Хочу, чтоб ты ездила на хорошей». А мою старую заложил в ломбард, мол, что ей стоять без дела. Ну и платежей по залогу, конечно, никто не вносил. А лизинговую потом тоже забрали».

Всё это становилось ясно постепенно, какое-то время Алина ещё надеялась, что Николай справится с трудностями и найдёт деньги. Но время шло, а ничего не менялось. Последний серьёзный конфликт случился осенью 2025 года.

Тогда бывший предложил оформить на её компанию ещё один кредит — теперь уже на несколько миллионов рублей. Часть этих денег он обещал пустить на погашение долгов. Но, наученная горьким опытом, Алина категорически отказалась: боялась, что вместо полутора миллионов останется должна уже десять. После этого их отношения окончательно испортились.

Одна из многих

Лично Алина и Николай больше не общаются, она даже не уверена, где находится любитель чужих кредиток — по-прежнему в Москве, на родие, в Калининградской области, или ещё где-нибудь. Зато выяснилось, что ищет его не только она одна.

Когда мужчина начал пропадать со связи, к Алине то и дело стали обращаться другие люди. Одни знали её как бухгалтера, который занимается финансами Николая, другие — как его гражданскую жену. Ей звонили, писали, требовали сказать, где он. Иногда ей было страшно даже выйти на улицу с коляской: не покидало ощущение чужого взгляда в спину.

«Выследили, где я живу, следили за мной, писали, звонили мне... Дайте контакт, передайте трубку Николаю Вадимовичу. Я говорю: он со мной не живёт!» — вспоминает Алина. Одни из звонивших рассказывали ей о сотнях тысяч рублей, другие — о миллионах.

На сайте УФССП я нашла на его имя тридцать четыре исполнительных производства! Тридцать четыре за пять лет!» — поражается девушка.

Акты, судебные приказы и исполнительные листы, где фигурирует её экс-возлюбленный, выписаны в нескольких регионах — Балтийск, Домодедово, Орёл, Стерлитамак... Суммы задолженности — от скромных 1 226 рублей штрафа до 24,7 миллиона с формулировкой «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

Сейчас собственная жизнь Алины во многом подчинена этим тяжкому наследию несложившегося брака. Счета заблокированы, деньги списывают приставы. Девушка хотела продать дачу, чтобы хотя бы частично закрыть задолженность, но на недвижимость наложен запрет на регистрацию. Найти покупателя, который сначала внесёт деньги, а потом будет ждать снятия ограничений, она почти не надеется.

Должник не найден

Алина тоже пыталась привлечь Николая к ответственности, но обращение в полицию ничего не дало. «Я приходила туда лично, — рассказывает она, — мне сказали, смысла нет писать, ничего не добьётесь. Тогда я подала в электронном виде, через сайт».

Но отдел МВД России по району Северное Тушино, по результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказал за отсутствием события преступления.

«В обращении [гражданки] отсутствует какая-либо информация, в отношении кого заявитель просит провести проверку», — сказано в постановлении.

Такая причина Алину поразила: она уверена, что указывала в своём заявлении и точное ФИО бывшего партнёра, и его адрес. В мае она написала жалобу в Тушинскую межрайонную прокуратуру, но ответа на неё пока не получила.

Остаётся ещё гражданский иск — юрист объяснил ей, что это может быть эффективнее, если с ним обратятся сразу несколько пострадавших. Сейчас Алина надеется найти кого-то из товарищей по несчастью, не исключено, что Николай успел назанимать денег и в Калининградской области.

«Правда, даже если я выиграю, — рассуждает Алина, — а у него нет официально оформленной недвижимости, автомобилей, заработка, то что изменится? Главное, что у него в итоге просто не повис очередной исполнительный лист».

Если вам кажется, что вы узнали героя истории и хотели бы присоединиться к Алине, её контакты есть в редакции.