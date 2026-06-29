Победа на века: «Балтийский шторм» на выезде разгромил московский «Спартак» 104:0

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Калининградская команда «Балтийский шторм» установила не только клубный, но и вообще рекорд Высшей лиги чемпионата России по регби. В столице наши земляки разгромили московский «Спартак» со счётом 104:0. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Поединок прошёл с подавляющим преимуществом калининградцев. Уже к перерыву «Шторм» ураганом прошёлся по зачётной зоне соперника и повёл 38:0. Во второй тайме гости продолжили атаковать и ловить соперника на ошибках. В итоге, команда заработала 16 попыток, и ещё Алексей Тяглин заработал 24 очка дюжиной успешных реализаций.

После второго тура «Балтийский шторм» уверенно возглавляет турнирную таблицу. Имея разницу заработанных и пропущенных очков — +119.