СК организовал проверку после публикации «Клопс» о развратнике, пристававшем к малолетним девочкам на озере в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

СК организовал проверку после публикации «Клопс» о развратнике, пристававшем к детям на озере Шенфлиз. Об этом сообщает ведомство.

29 июня в СМИ появилась информация, что мужчина во время купания совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней девушки. СК организовал доследственную проверку по факту противоправных действий приезжего. Следователи следственного отдела по Московскому району детально устанавливают все обстоятельства произошедшего.