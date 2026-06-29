СК организовал проверку после публикации «Клопс» о развратнике, пристававшем к малолетним девочкам на озере в Калининграде

СК организовал проверку после публикации «Клопс» о развратнике, пристававшем к детям на озере Шенфлиз. Об этом сообщает ведомство.
29 июня в СМИ появилась информация, что мужчина во время купания совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетней девушки. СК организовал доследственную проверку по факту противоправных действий приезжего. Следователи следственного отдела по Московскому району детально устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 июня, девочки, купавшиеся на озере Шенфлиз пожаловались на приставания незнакомца. После этого на берегу началась массовая драка. Сотрудники полиции задержали несколько человек, в отношении четверых возбудили административные производства за мелкое хулиганство.