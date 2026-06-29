На окраине Калининграда десятки аистов собрались на грандиозный банкет (видео)

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В Прегольском микрорайоне Калининграда заметили большое скопление аистов. Увиденным с «Клопс» поделилась местная жительница Ксения Малахова.

В субботу, 27 июня, девушка каталась на велосипеде в этой местности. Совершенно случайно она увидела летящих над полем аистов, остановилась и сняла с дороги видео. Потом Ксения нашла тропинку, подошла ближе и увидела, что в этом месте собралась целая колония этих птиц.

«Такое скопление аистов я увидела за свои 37 лет впервые! Не знаю, что их там так привлекло, может, канава с лягушками рядом?» — делится собеседница «Клопс».