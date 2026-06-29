Калининградцам объяснили, грозит ли штраф за остановку под знаком в очереди на АЗС

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Калининградцы, которые стоят в очереди за бензином у АЗС, не должны получать штрафы за остановку под запрещающими знаками. Об этом «Клопс» рассказал юрист Алексей Нестеров, а водители поделились своими наблюдениями.

По мнению эксперта, это не парковка, а ожидание в пробке. По словам автомобилистов, сотрудники ГАИ появляются у заправок, но протоколы не составляют. Если возникают заторы, инспекторы ДПС регулируют движение.

Однако полностью исключать штрафы нельзя, предупреждает Нестеров. В некоторых российских регионах водителям уже приходили «письма счастья» за остановку под знаком, хотя фактически люди стояли в очереди на АЗС.

«Камера фиксирует сам факт нахождения транспорта в зоне действия знака «Остановка запрещена». Поэтому теоретически штраф может прийти автоматически», — объясняет Нестеров.

Размер взыскания может составить 2 250 рублей. Как назло, в Калининграде с июня камеры начали фиксировать не только скорость, телефон в руке или выключенный свет фар, но и стоянку в неположенных местах.

Юрист считает, что такие штрафы можно и нужно обжаловать. Подтвердить факт того, что вы стояли в очереди к АЗС, могут записи с видеорегистратора, фото очереди, показания свидетелей или другие данные о ситуации у конкретной заправки в тот момент.

Нестеров отмечает, что обжаловать постановление будет легко ещё до суда. Если штраф не отменят, водитель вправе идти дальше и доказывать, что нарушения не было.