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На Западе продолжают давить на Россию, используя в качестве инструмента Калининградскую область и Беларусь. Такое мнение высказал политолог Хоакин Флорес на портале Strategic Culture.

«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности для России, скорее всего, Калининграда и Беларуси, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. Эта реакция затем будет использована в качестве политического оправдания для дальнейшей военной мобилизации и увеличения бюджетных расходов на наступление», — предупреждает политолог.

Аналитик считает, что целью таких действий является стремление породить у России неуверенность в себе, а также привести к расколу в обществе.