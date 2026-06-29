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На Западном фронте без перемен: политики ЕС планирует создавать острые угрозы безопасности Калининграда

  1. Калининград
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На Западе продолжают давить на Россию, используя в качестве инструмента Калининградскую область и Беларусь. Такое мнение высказал политолог Хоакин Флорес на портале Strategic Culture. 

«Западные планировщики снова будут тайно создавать острые угрозы безопасности для России, скорее всего, Калининграда и Беларуси, чтобы спровоцировать обязательный оборонительный ответ. Эта реакция затем будет использована в качестве политического оправдания для дальнейшей военной мобилизации и увеличения бюджетных расходов на наступление», — предупреждает политолог.

Аналитик считает, что целью таких действий является стремление породить у России неуверенность в себе, а также привести к расколу в обществе. 

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