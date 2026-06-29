ESTEO представляет шестиместный гибридный внедорожник EXLANTIX ET8

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Премиальный автомобильный бренд ESTEO продолжает активное развитие инновационных моделей на альтернативных источниках энергии и анонсирует выход на российский рынок нового флагманского внедорожника F-класса ESTEO EXLANTIX ET8.

ESTEO EXLANTIX ET8 оснащён последовательной гибридной силовой установкой (REEV) с увеличенным запасом хода, превышающим 1000 км. В её основе 1,5-литровый турбодвигатель TGDI с термическим КПД 45,79%. Батарея адаптирована к экстремальным температурам и сохраняет стабильную производительность даже в суровом российском климате.

Габариты внедорожника превышают 5,2 м в длину, а колёсная база достигает 3120 мм, что обеспечивает ультимативно просторный шестиместный салон. Уверенность на любом покрытии дарит интеллектуальный полный привод, а продуманная архитектура кузова и подвеска CDC с возможностью изменять жёсткость амортизаторов в реальном времени гарантируют безупречную управляемость и плавность хода.

Экстерьер ESTEO EXLANTIX ET8 отличается строгим, выверенным силуэтом и плавными линиями кузова, подчёркивающими статус модели. Передняя часть выдержана в классических пропорциях с акцентом на симметрию и визуальную устойчивость, что создаёт образ уверенного премиального внедорожника. Задняя часть украшена сквозными фонарями с ромбовидным узором и высоко расположенным стоп-сигналом, а хромированные элементы декора и колёсные диски R21 добавляют облику благородства и завершённости.

Интерьер ESTEO EXLANTIX ET8 сочетает передовые технологии, безупречную эргономику и материалы премиального качества. В центре расположен 30-дюймовый экран, способный делиться на 2 зоны, мультимедийная система с разрешением 6K и голосовым ассистентом на основе ИИ. Для пассажиров второго ряда предусмотрен 17,3-дюймовый потолочный дисплей развлекательной системы. Благодаря подключению к сети Интернет дополнительно доступны популярные развлекательные сервисы, навигация и другие системы. В число опций также входят аудиосистема общей мощностью более 2000 Вт с 23 динамиками и бортовым сабвуфером, встроенный холодильник и нагреваемый бокс (от –18 до +50 С°) с сервоприводом и подсветкой в центральной консоли и проекционный дисплей (HUD), выводящий ключевую информацию на лобовое стекло.

Информация о сроках начала продаж и доступных комплектациях ESTEO EXLANTIX ET8 будет объявлена дополнительно.

Записаться на тест-драйв:

по телефону: +7 (401) 243-01-97

на сайте: moreauto-esteo.ru

г. Калининград, Московский проспект, 271.

ESTEO — новый премиальный российский автомобильный бренд, представленный в рамках глобального стратегического партнёрства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.

Официальный сайт: esteo.ru.