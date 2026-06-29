Медицинские обследования бесплатно: кому положены и как пройти

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Заботиться о своём здоровье гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Вместо того чтобы гадать, почему колет в боку и искать ответы в интернете, пройдите профилактические мероприятия. Сделать это можно бесплатно по полису ОМС — в удобное время в районной поликлинике.

О том, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, знает каждый. Но что мы реально делаем для того, чтобы сохранить здоровье? Отказ от вредных привычек — необходимый, но явно недостаточный минимум. Почему?

Прежде всего потому, что существует немало заболеваний, которые протекают бессимптомно и переходят в хроническую форму, день за днём подтачивая наше здоровье, ухудшая качество жизни и даже сокращая её продолжительность. Профилактические мероприятия организуются для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, формирующих основные причины смертности населения, для выявления болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, а также для оценки репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Современная медицина выделяет четыре типа хронических неинфекционных заболеваний, схожих в одном — они являются причиной высокой смертности. Это сердечно-сосудистые заболевания, онкологические новообразования, сахарный диабет и хронические болезни органов дыхания. Хорошая новость в том, что, какими бы коварными ни были эти недуги, обнаружить их можно.

Здоровье каждого — сила нации

Для этого в России разработан комплекс мер, так называемые профмероприятия. В их число входят профилактические медицинские осмотры, диспансеризация и диспансерное наблюдение. Они реализуются в рамках Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, которая ежегодно утверждается Правительством Российской Федерации.

Профилактические мероприятия по ОМС неоднократно доказывали свою эффективность. Она измеряется в реальных человеческих жизнях. Более 104 млн человек прошли диспансеризацию в России в 2025 году, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Профмероприятия: кому и когда

«Профилактические медосмотры, диспансеризация проводятся с определённой периодичностью и представляют собой утверждённый комплекс обследований, в т. ч. скрининг на онкозаболевания для каждой возрастной группы. Пройти их можно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, а также по месту работы, учёбы, в условиях мобильных диагностических комплексов и выездных медицинских бригад. При необходимости врач может назначить на втором этапе диспансеризации дополнительные, определённые Минздравом, обследования и консультации специалистов. Они также будут бесплатны», — поясняет Дивакова Л. В. директор Калининградского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Разберёмся подробнее, чем диспансеризация отличается от профилактического осмотра. Диспансеризацию по полису ОМС каждые три года могут проходить граждане с 18 до 39 лет. После 40 лет — ежегодно. Она проводится в два этапа. На первом этапе: анкетирование, антропометрия (рост, вес, объёмы тела), измерение артериального давления, анализы крови (уровень глюкозы, общего холестерина и др.). В случае обнаружения рисков заболевания вас пригласят на второй этап диспансеризации. Назначат дополнительные исследования, анализы, консультации узких специалистов. Помимо выявления заболеваний у диспансеризации есть и другие задачи — определение группы здоровья, состояния репродуктивного здоровья и необходимости диспансерного наблюдения.

Лица, нуждающиеся в динамическом наблюдении, подлежат постановке на диспансерный учёт. Кратность наблюдения в течение года, объём обследования и лечения утверждены Минздравом для каждого заболевания.

В 2026 году диспансеризацию могут пройти граждане, которые родились в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 или 2008 годах. Лицам старше 40 лет диспансеризация показана ежегодно. Список исследований в данном случае шире: развёрнутый анализ крови, анализ кала на скрытую кровь (до 64 лет — 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно) и др.

Если в 2026 году диспансеризация по возрасту не проводится, запишитесь на профилактический медосмотр. По сути, это сокращённый вариант диспансеризации, не менее информативный. Если в организме что-то не так — анализы это покажут.

Как пройти диспансеризацию?

Записаться на бесплатные обследования можно через сайт «Госуслуги», в поликлинике, к которой вы прикреплены, через электронную регистратуру.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой на приём паспорт или полис (выписку о полисе ОМС). Обследования проводят в поликлинике по месту прикрепления или в иной медицинской организации по инициативе работодателя и (или) образовательного учреждения. Также пройти профилактические мероприятия можно по месту нахождения мобильной медицинской бригады.

И помните: в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 185.1) раз в три года каждый сотрудник имеет право на один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации. Если вам больше 40 лет — один день ежегодно. Работники предпенсионного возраста, пенсионеры и другие группы сотрудников раз в год имеют право на освобождение от работы в течение двух рабочих дней.

Так стоит ли пренебрегать здоровьем, возможно, даже рисковать жизнью, если государство предоставляет нам возможность обследоваться бесплатно, а работодатель даже оплачивает диспансерный день? Думаем, ответ очевиден.

Акционерное общество «Страховая компания "СОГАЗ-Мед"».