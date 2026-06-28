Июньский рекорд 2019-го пал: под Калининградом воздух прогрелся до +34,2

Аномальная жара в регионе побила июньский температурный рекорд 2019 года. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в воскресенье, 28 июня.
К 17:00 на метеостанции Низовье зафиксировали +34,2. Предыдущий абсолютный максимум для первого летнего месяца составлял +34,0. При этом, отмечают специалисты, день ещё не закончился: окончательные данные станут известны после 21:00.
В области зной тоже держался на экстремальном уровне. На большинстве метеостанций, кроме Пионерского, воздух прогрелся до +34 и выше.
В ближайшие часы погода начнёт меняться. Над Польшей сгущается облачность, поэтому ночью у западного побережья Калининградской области не исключены локальные грозы, предупреждают синоптики.
Аномальная жара разогрела Балтийское море, и теперь Калининградской области грозят ливни, грозы и водяные смерчи. Специалисты не исключают, что сегодня и завтра у берега вода прогреется выше +23...+24.