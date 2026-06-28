В Калининграде зацвело «макаронное» дерево: где искать самые красивые катальпы (фото)

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В Калининграде зацвела катальпа прекрасная — дерево с крупными белыми цветами и длинными стручками, из-за которых его называют «сигарным» или «макаронным». Об этом региональное минприроды пишет в своём телеграм-канале в воскресенье, 28 июня.

Лучше всего катальпа выглядит в июне: на ветвях раскрываются крупные метельчатые соцветия с воронковидными белыми цветами и красно-коричневыми крапинками. Позже появляются длинные стручки-коробочки, которые могут держаться до зимы. Один из самых заметных экземпляров растёт на улице Льва Толстого, 3. С 1985 года дерево находится под охраной и имеет статус памятника природы регионального значения.

В Калининграде катальпы можно увидеть ещё в нескольких местах. Две растут у драматического театра, ещё одна со статусом памятника природы — на улице Закавказской, 19. Самое молодое «макаронное» дерево высадили в 2017 году, оно находится в Каштановом переулке, 9А.