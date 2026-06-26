На Летнем озере в Калининграде на лебедёнка напала гулявшая без поводка собака (фото, видео)

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На Летнем озере в Калининграде лебедёнок пострадал от нападения собаки. Как рассказали «Клопс» в центре реабилитации диких животных «Биосфера Балтики», этот случай — лишь один из череды подобных происшествий.

Очередной инцидент произошёл в четверг, 25 июня. По словам волонтёра центра Татьяны, лебедь-отец пытался защитить выводок от пса, но тот всё равно успел укусить одного из птенцов.

На следующий день в центр позвонили обеспокоенные жители и сообщили, что птенец не смог сам выбраться на берег, где остальная лебединая семья отдыхала на травке. Волонтёры поймали птицу и доставили на лечение.

Как рассказала директор центра Юлия Садовская, лебедёнок находится в тяжёлом состоянии: у него подозревают травму позвоночника или мышц, он не встаёт на лапы. Пока птице сделали обезболивание, окончательный диагноз станет известен после обследования.

Практически сразу после этого поступило ещё одно сообщение — два взрослых лебедя, родители птенцов, запутались в рыболовной леске. По словам Татьяны, местные жители смогли частично освободить птиц, однако у одного из лебедей леска осталась на лапах. Специалистам предстоит повторно выехать на озеро, чтобы поймать птицу и помочь ей.

Как рассказала Татьяна, проблемы у этой семьи лебедей возникают постоянно. «Фактически раз-два в неделю какие-то инциденты происходят», — отметила она.

В прошлом году на этом же озере погиб почти весь выводок. Спасти удалось только одного лебедёнка — его успели забрать и вырастить. Основной причиной смерти птиц специалисты называют неправильное кормление. Люди продолжают приносить пищу, хотя летом у лебедей достаточно естественного корма.

«Когда доставали леску, было видно, как активно люди их кормят. Там и хлопья, и хлеб, и семечки — всё подряд. Летом кормить птиц нельзя. Даже то, что мы рекомендуем зимой, летом становится для них фатальным, особенно для маленьких лебедят», — пояснила Садовская.

В этом году у пары изначально было восемь птенцов. Сейчас их осталось шесть. Один из них находится на лечении после нападения собаки.

По словам Садовской, с весны до конца лета особенно важно держать питомцев под контролем, поскольку в это время в городе много птенцов диких птиц и других молодых животных. Кроме того, в организации просят рыбаков внимательнее относиться к оставленным снастям. Именно леска и рыболовные крючки регулярно становятся причиной травм у лебедей на Летнем озере.