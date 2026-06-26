В Балтийском море корвет «Сообразительный» ударил по «вражеским» кораблям «Ураном»

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Экипаж корвета сообразительный провёл электронные пуски противокорабельных ракет из ударного комплекса «Уран» по условному противнику. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Моряки отработали также противовоздушную оборону корабля во время морского перехода с применением средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. Экипаж корвета тренировался устанавливать радиоэлектронные помехи, провёл учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий.