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В Балтийском море корвет «Сообразительный» ударил по «вражеским» кораблям «Ураном»

  1. Калининград
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В Балтийском море корвет «Сообразительный» ударил по «вражеским» кораблям «Ураном» - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба Балтийского флота
Фото: пресс-служба Балтийского флота

Экипаж корвета сообразительный провёл электронные пуски противокорабельных ракет из ударного комплекса «Уран» по условному противнику. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Моряки отработали также противовоздушную оборону корабля во время морского перехода с применением средств радиоэлектронной и визуальной маскировки. Экипаж корвета тренировался устанавливать радиоэлектронные помехи, провёл учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости, а также осуществил ряд противолодочных и противодиверсионных мероприятий. 

В апреле 2025 года экипаж «Сообразительного» 

20 боевых кораблей Балтфлота отработали защиту морских коммуникаций у калининградского побережья, в учениях задействовали корветы «Сообразительный» и «Бойкий».

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