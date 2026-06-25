В Калининградском зоопарке крокодилов переселили в летние вольеры (видео)

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В Калининградском зоопарке крокодилов Кая, Герду, Ипполита и Людмилу переселили в летние вольеры. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в четверг, 25 июня.

«Операция по передислокации крокодилов в летние вольеры под кодовым названием «Здравствуй, лето» прошла успешно. В операции были задействованы сотрудники сектора Террариум, отдела Кормообеспечения, стройбригады и одна единица грузового транспорта. Транспортируемые были осмотрены, взвешены и уколоты витаминами для полноты их крокодильего здоровья», — говорится в сообщении.