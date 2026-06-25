13 команд уже прошли дальше, а вокруг ЧМ всё горячее: скандалы и расклады — в футбольном блоге «Клопс»

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Чемпионат мира по футболу набирает ход, и «На трибуне» в «Клопс Блогх» обсуждают самые яркие моменты. Авторы следят не только за счётом на табло, но и за решениями судей, громкими заявлениями, скандалами и реакцией футбольных людей.

Одна из главных тем — новые расклады в группах. К текущему моменту уже 13 сборных обеспечили себе место в плей-офф: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, Канада, Бразилия, Марокко, Босния и ЮАР. Корея и Шотландия пока остаются в режиме ожидания: их судьба зависит от результатов в других квартетах.

Есть и те, для кого турнирные перспективы уже закончились. Шансы на выход из группы потеряли Гаити, Турция, Тунис, Иордания, Панама, Катар и Чехия.

Отдельный материал посвящён сборной Узбекистана, которая крупно проиграла Португалии — 0:5. Бывший футбольный арбитр Равшан Ирматов, завершивший судейскую карьеру на ЧМ в Калининграде, призвал не хоронить команду после разгрома и сравнил её с учениками начальной школы.

«Может ли первоклассник конкурировать с учеником девятого класса? Вот сейчас мы ещё первоклашки. Это нужно правильно понимать. Это слова не ради отмазки, а принятие реальности. Такие дни придут, что Португалия будет бояться Узбекистан на поле. Если будем правильно идти по пути развития, то такие дни настанут», — заявил Ирматов.

После матча в Узбекистане начали обсуждать и работу Фабио Каннаваро. Бывший директор отдела национальных сборных УФА Азиз Хайдаров раскритиковал игру команды и задался вопросом, зачем главной команде страны понадобился именно итальянский специалист.

Не обошлось и без Криштиану Роналду. После осечки Португалии в первом туре команде нужно было срочно побеждать Узбекистан. Главный вопрос перед матчем звучал просто: скажет ли Роналду своё веское слово, когда сборной особенно нужны голы и лидерство?

Ещё один сюжет для блога — погода. На ЧМ встречу могут прервать в любой момент, и это уже случилось. Матч Франция — Ирак стал первой игрой Кубка мира 2026, которую остановили из-за грозы. Встречу возобновили почти после двухчасовой паузы.

В блоге разбирают и скандал на российском ТВ из-за женщин-судей. Поводом стала работа американки Тори Пенсо на матче Чехия — ЮАР. Она стала второй женщиной в истории, которая обслуживала мужской чемпионат мира в качестве главного арбитра после Стефани Фраппар.

На этом фоне ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов в эфире предложил устраивать для женщин-арбитров «более жёсткое сито отбора, как и для женщин-водителей с точки зрения того, как они ведут себя на дороге». Его слова вызвали обсуждение, а комментатор Георгий Черданцев высказался о том, как футболисты будут вести себя с женщинами-судьями, когда это перестанет быть редкостью.

Что можно прочитать в блоге?

«Уже 13 сборных обеспечили себе место в плей-офф: новые расклады чемпионата мира»

«Завершивший карьеру арбитра в Калининграде Ирматов: Португалия будет бояться Узбекистан»

«Португалии после провала в первом туре нужно срочно побеждать Узбекистан. Скажет ли Роналду своё веское слово?»

«Футбол на ЧМ могут прервать в любой момент. Это уже случилось, пока Калининград спал»

«Скандал на российском ТВ из-за женщин-судей»