В Храброво таксистов заставили ждать заказы на небольших пятачках, начались конфликты

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В Храброво заметно сократилась зона, где можно стоять такси. Новая система уже спровоцировала конфликты, рассказал «Клопс» один из водителей.

По словам Артура, раньше агрегатор допускал стоянку по всей привокзальной площади и за её пределами. Теперь таксистам остались отрезок вдоль дороги, где стоять запрещено, и гостевая стоянка, которая и без того забита.

«У агрегатора есть синяя зона, отмеченная на карте. Ты стоишь, пишется твой номер в очереди. Водитель такси, который приехал по заказу, должен стоять исключительно там. Шаг влево, шаг вправо — из очереди выходишь», — рассказал Артур.

Иногда скапливается по 100–150 машин. По словам собеседника «Клопс», из-за нехватки мест начались конфликты.

«На гостевой парковке сегодня двое «умельцев» перебили друг друга. Не смогли разъехаться», — сказал таксист.

Глобальная проблема, по словам Артура, связана с повторным въездом на территорию аэровокзала. Если водитель привёз пассажира, выехал в зону ожидания и снова получил заказ из Храброво, ему, скорее всего, придётся платить.

«По правилам аэропорта, в течение двух часов можно один раз заехать бесплатно. То есть я из заказа, который ещё не взял, 350 рублей должен отдать аэропорту», — объяснил водитель.

Подобная система бьёт не только по водителям, но и по пассажирам. Людям приходится идти до шлагбаума, и если местные уже знают об этой хитрой системе, то туристы знакомятся с регионом, бегая по парковке с чемоданами.