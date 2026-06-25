В порту Пионерского заработала платная парковка

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В Пионерском на территории порта начала работать платная парковка для отдыхающих, которых стало заметно больше. Об этом «Клопс» сообщили в администрации.

При въезде с водителей взимают разовый сбор. Оставить машину можно на срок до 12 часов с 8:00 до 20:00. Сейчас доступна только безналичная оплата. Парковаться могут легковые автомобили, большегрузный транспорт и туристические автобусы.

Бесплатно пользоваться стоянкой могут ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, Герои России, СССР и Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы третьей степени. Также парковка бесплатна для инвалидов. Во всех случаях нужно предъявить удостоверение.