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11:11
Грязь, рёв моторов и виражи: под Калининградом прошёл чемпионат по автокроссу (фоторепортаж)
В Гурьевском районе на трассе «Янтарное кольцо» прошёл первый этап чемпионата Калининградской области по автокроссу. Несколько десятков участников собрались под палящим солнцем, чтобы показать класс на грунте, пройти резкие виражи и выдержать борьбу за место в финале. За экстремальными гонками наблюдал фотокорреспондент «Клопс».