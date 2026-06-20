Тепло, но нестабильно: погода в Калининградской области на 21 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в воскресенье, 21 июня, ожидается тёплая, но нестабильная погода. Об этом сообщили в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, ночью температура составит +17…+22 °C. Местами возможны кратковременные ливни и грозы, особенно на побережье и западе региона, включая Калининград. Утром воздух прогреется до +25…+27 °C на западе области и до +27…+29 °C на востоке. У побережья прогнозируют +22…+25 °C, на Куршской и Балтийской косе — до +20…+24 °C. В отдельных районах возможны локальные дожди, грозы, а у моря — туман или дымка.

Днём температура достигнет +25…+28 °C, у побережья — до +23…+26 °C. Кратковременные ливни и грозы возможны в центральной, южной и восточной частях области. Вечером столбики термометров опустятся до +18…+22 °C, осадки маловероятны, на западе и у побережья местами сохранится дымка или туман.

Ветер в течение суток будет слабым: ночью южным, утром юго‑западным, днём и вечером — западным или северо‑западным. При осадках порывы усилятся.