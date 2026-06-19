Диагнозы пока все под вопросом: в Калининградском зоопарке заболела 25-летняя самка бегемота Миля

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В Калининградском зоопарке тяжело заболела 25-летняя самка бегемота Миля. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 19 июня.

«Нет аппетита и боли в животе. По этому поводу Миля не гуляет. Ветврачи дежурят у постели больного, колют и дают всё, что необходимо, консультируются с коллегами из других зоопарков. Диагнозы пока все под вопросом, поэтому не озвучиваем. Как будут новости, обязательно напишем», — поделились тревогами в учреждении.