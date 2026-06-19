Опять «Зенит» и «Крылья Советов»: «Балтика» узнала соперников по Кубку России

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В Москве прошла жеребьёвка групповой стадии Кубка России по футболу. Калининградская «Балтика» в Пути РПЛ сыграет с чемпионом страны «Зенитом» из Санкт-Петербурга, самарскими «Крыльями Советов» и «Динамо» (Махачкала). Об этом сообщили в Российском футбольном союзе в пятницу, 19 июня.

Матчи с участием команды Андрея Талалаева пройдут 5, 19 августа, 2 сентября, 14, 28 октября и 25 ноября. Соперники, а также место и время поединков пока не определены. В следующий раунд выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клуб, занявший третье место, продолжит борьбу за трофей уже через Путь регионов.

Первый этап стадии 1/8 финала Пути регионов начнётся 18 марта, второй этап — 8 апреля. Четвертьфиналы — 22 апреля и 6 мая, полуфиналы — 20 мая.

В Пути РПЛ игры 1/8 финала пройдут 3 марта, ответные встречи — 17 марта. Четвертьфиналы — 7 и 21 апреля, полуфиналы — 5 и 19 мая. Финал турнира состоится 6 июня.