В зоопарке Калининграда рассказали, какие новые животные скоро появятся

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Калининградский зоопарк к своему 130-летнему юбилею заказал живые подарки, которые в ближайшее время уже поступят в регион. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила директор учреждения Светлана Соколова в эфире видеопроекта «Дом Советов».

По её словам, в зоопарке решили поступить максимально рационально и перед юбилеем составили список желаний.

«И, действительно, получили довольно много живых подарков, — отметила Светлана Соколова. — Не все они ещё до нас доехали. Должна к нам приехать ещё буквально до конца июня капибара из Московского зоопарка и где-то в июле самочка кошачьего лемура из Новосибирского зоопарка. Приехали террариумные обитатели, они пока ещё находятся на карантине, но тоже скоро будут уже доступны для их осмотра. Ещё коллеги нам дарят очень полезные подарки типа специальных насосов для водоёмов, различные развивающие игры для занятий с детьми».

Светлана Соколова рассказала, как идёт сбор средств на покупку зебры. По её словам, на сегодняшний день собрано почти 700 тысяч рублей при стоимости животного 2,5 млн.

«Да, это печальная тема, как вообще сейчас находить и добывать животных, — подчеркнула директор зоопарка. — Но что делать? Приходится жить в этих условиях. Я, честно говоря, не знаю, сколько будет стоить зебра к тому моменту, как мы деньги найдём и построим для них новый вольер. Потому что существующий, к сожалению, не подходит. Мы сейчас активно этим занимаемся. Но тем не менее треть от той суммы, которая была в прошлом году, уже собрана. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом и призываем всех, кто хочет в этот юбилейный год сделать нам подарок, сделать перечисление. Можно на сайте найти реквизиты, написать «на зебру», и будет ваш вклад. Потом будете приходить и говорить: в этой зебре, смотри, сыночек, дочка, вот эта полосочка — наша».