«Балтика» сыграет против команды из Медиалиги, в составе которой есть Баба Яга

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«Балтика» 23 июня на своей тренировочной базе сыграет с клубом-открытием Медиалиги «Альтероном». Поединок начнётся в 18:00. Об этом сообщили в пресс-службе калининградской команды.

Встреча станет первой для балтийцев в рамках подготовки к новому сезону в Российской футбольной Премьер-лиге. Соперник, хоть и считается любительским клубом, в его составе выступают известные игроки: экс-защитник белорусской сборной Михаил Сиваков, капитан национальной команды Афганистана Шариф Мухаммад, бывший футболист ЦСКА Алексей Васильев по прозвищу Баба Яга, обладатель Кубка Армении Павел Деобальд.

В составе москвичей также играют актёр Дмитрий Белоцерковский и экс-игрок сборной России Александр Самедов.