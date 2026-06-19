В Совете Федерации поддержали проекты реконструкции Калининградского зоопарка и Янтарной мануфактуры

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В Совете Федерации поддержали проекты реконструкции Калининградского зоопарка и корпуса Янтарной мануфактуры, которая относится к Музею янтаря. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава региона Алексей Беспрозванных в пятницу, 19 июня.

«Все проекты, которые обсуждались, получили поддержку Совета Федерации и сейчас прорабатываются на уровне правительства. Там было несколько проектов, которые мы своими силами не осилим, со софинансированием федеральным — да», — отметил губернатор.