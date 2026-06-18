Бабушку в Гусеве избивала дочь — в МВД завершили проверку инцидента

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Побои пожилой жительнице Гусева, попавшие на видео в мае, наносила её дочь. Об этом рассказали «Клопс» в пресс-службе регионального управления МВД в четверг, 18 июня.

Как выяснилось во время проверки, родственница живёт вместе с потерпевшей, у которой есть проблемы со здоровьем. В отношении дочери составлен административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Материал направлен в Гусевский мировой суд для рассмотрения, заседание должно состояться в ближайшее время.

Согласно кодексу, такие действия влекут наложение административного штрафа в размере от пяти до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 120 часов обязательных работ.