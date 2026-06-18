На грудь поднимаются за минуту: клещи в прибрежных районах Калининградской области агрессивнее обычного — эколог

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Клещи в Калининградской области в этом сезоне агрессивнее и быстрее, чем обычно. Высокую активность особей вида I.ricinus (европейский лесной) экологи зарегистрировали в Светлогорском городском округе, рассказал «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» в четверг, 18 июня.

Наблюдения велись в ходе экспедиционного выезда в пос. Отрадное (Светлогорский ГО). «12 июня мы зафиксировали активность иксодовых клещей Ixodes ricinus L. в 45 особей на флаго/час», — отметил эксперт.

Обычно этот показатель в прибрежных районах Зеленоградского и Светлогорского направлений заметно ниже. Как правило, в июне за такой промежуток времени на специальном лоскуте ткани насчитывается только 20-30 особей.

При этом исследователи отметили высокую агрессивность подстерегающих женских особей. Непосредственно после попадания на защитную одежду подъём клещей на уровень груди человека занимал лишь около одной минуты. Это очень быстро.

«Обычно им требуется от трёх до семи минут, иногда более, — прокомментировал эксперт. — Часто встречаю рекомендации осматривать себя и спутников каждые 15-20 минут — на мой взгляд, это неправильно. Осматривать себя и других нужно каждые 1-3 минуты!»

При этом важно смотреть не только на ноги, как интуитивно поступает большинство людей, но и на корпус, на шею и руки, добавил эколог.

Высокая агрессивность, по его мнению, обусловлена множеством факторов — от неблагоприятной погоды (например, после дождей клещам труднее подстерегать жертву) до того, какими возбудителями инфицировано членистоногое.

«В научной литературе давно приводятсясведения, — говорит Евгений Волчев, — что наличие вируса энцефалита в клеще кореллирует с его повышенной агрессивностью и с более активным перемещением по растительности в вертикальном направлении.

Но это ни в коем случае не значит, что быстрые клещи заражены, а медлительные — нет! Вирус как бы заставляет их двигаться больше».

Это похоже на эффект вируса бешенства, провёл учёный аналогию: он тоже меняет поведение животных. Инфекция побуждает их к движению и укусам, чтобы успеть распространиться, пока животное не погибло. Поэтому начинают кусаться даже те животные, которым это не свойственно, например, овцы.

Но в случае с энцефалитом есть и хорошая новость — повышенная активность приводит к быстрому расходу запасов энергии в теле иксода. И продолжительность жизни таких особей сокращается: например, составляет не три года, а только два.

Евгений Волчев напомнил, что представители вида Ixodes ricinus — основные переносчики клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза в регионе.