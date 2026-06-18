Девять врачей за одним столом: история калининградской династии медиков (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Не в каждой семье за столом собирается сразу почти десяток человек — да так, чтобы все они принадлежали к одной и той же профессии. Но калининградцы Кузьменко рушат стереотипы. В гостях у династии врачей побывал «Клопс». Галина Кузьменко и её муж Владимир были первыми медиками в своей родне. Но пример оказался заразительным: год за годом идут по их стопам дети, а теперь и внуки, обогащая калейдоскоп специальностей. Гинекология, диагностика УЗИ и МРТ, рентгенэндоваскулярная хирургия, косметология... И наверняка это ещё не всё — кто знает, кем станут сегодняшние начинающие доктора с одной и той же фамилией. Для нескольких поколений этой семьи медицина стала не просто профессией, а стилем жизни. Начиналось всё без грандиозных планов на будущее. Юные Галя и Владимир познакомились в студенчестве, вместе окончили в 1974 году Куйбышевский медицинский институт и вместе приехали по распределению в Калининградскую область. Несколько лет провели в Краснознаменской центральной районной больнице, потом переехали в Калининград. Владимир Кузьменко стал одним из тех, кто в нашем регионе начинал развивать рентгенэндоваскулярную хирургию. Это сложное, тонкое и крайне важное дело: под контролем рентгена врач работает внутри сосуда. Так удаляют тромбы, спасают тех, кто перенёс инфаркт или инсульт. Но главное — технология позволяет работать там, куда добраться открытым способом практически невозможно. И это значило — всё больше спасённых жизней.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Тогда метод был новой медицинской реальностью. Приходилось учиться самому и убеждать коллег, добиваться поставок оборудования, преодолевать осторожность пациентов. Но молодые врачи верили, что в Калининградскую область должна прийти современная медицина, и не жалели ни сил, ни времени. И у них получилось. Сотни людей «второй раз родились» благодаря чутким рукам Владимира Сергеевича. И сегодня то же место у операционного стола занял его сын Андрей. «Детей и внуков» больше, чем пальцев на руке А Галина Геннадьевна всю жизнь посвятила акушерству и гинекологии. Работала в областном роддоме, принимала малышей, лечила бесплодие. И тоже продвигала новые технологии — была в числе тех, кто начал делать лапароскопию, а позже и гистерорезектоскопию, когда полипы и миомы удаляют с помощью небольшого прокола. Одной из первых освоила эмболизацию маточных артерий при миомах — это минимально травматично для женщины, которая раньше при таком диагнозе могла бы потерять матку.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Для пациента медицинские термины звучат сухо и официально. Но для врача за ними стоят годы усердной учёбы, волнение первых операций, чужая боль... И глаза пациенток, которые после многих месяцев лечения узнали, что такое материнство. «У меня столько «детей» и «внуков» в Калининградской области, рождённых благодаря операциям, что сосчитать обеих рук не хватит», — смеётся Галина Геннадьевна. Она вспоминает женщин с кистами, после удаления которых удавалось сохранить яичники. Вспоминает операции на маточных трубах — тогда ещё не было ЭКО, но прогрессивный способ лечения становился шансом забеременеть. Вот так и получалось, что за сложными названиями, огромной ответственностью и бессонными ночами всё время просматривались какие-то очень простые и очень важные вещи. Сохранить пациенту смысл жизни и уверенность в себе. Дать шанс родить. Вернуть движение после инсульта. Успеть, когда счёт идёт на минуты. Иначе в этой семье жить не умели — и дети не впитать родительскую философию, конечно, не могли. Выросли на дежурствах Дочь Наталья родилась, ещё когда родители проходили интернатуру. Сын Андрей — уже в Краснознаменске. Медицина в их детстве стала частью обычной картины мира — и это не была милая картинка с добрым Айболитом в белом халате.

Они своими глазами видели реальность многочасовых дежурств, ночных вызовов, экстренных операций, вылетов с санавиацией. Нередко родители уходили из дома больше чем на сутки. Наталья признаётся: самостоятельными им с братом пришлось стать рано. А когда пришло время выбирать собственную дорогу, размышлять долго не пришлось. И она, и брат ценят, что никто из родителей на них не давил, не уговаривал. Только старались объяснить, помочь взвесить все за и против. В начале 1990-х, когда привычный мир рушился, выбор профессии приходилось делать особенно трезво. «Честно говоря, — признаётся Наталья, — сначала у меня прямо такого сильного желания быть именно врачом не было. Я занималась спортом, увлекалась волейболом. Но всё взвесив, я поняла, что это — правильный путь, который мне нужен». Она окончила мединститут в Смоленске — в Калининграде нужного факультета тогда ещё не было. Сначала хотела быть офтальмологом, но после пятого курса попала на практику по ультразвуковой диагностике — и это была судьба. Точность метода, когда не нужно перебирать комбинации симптомов — на мониторе чётко виден и орган, и проблема — покорила сразу и навсегда. «Ты получаешь конкретную информацию: размеры, отклонения, патология», — объясняет Наталья.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Так же рассуждал и Андрей. Он стал преемником отца — и сегодня занимается сложнейшими сосудистыми вмешательствами. Спасая пациентов, перенёсших инсульт, ему приходится добираться до головного мозга через сосуды руки или бедра. Родные называют это высшим пилотажем. Звучит как чудо: он удалит тромб, восстановит кровоток. И человек будет жить. А сам Андрей сдержанно опускает глаза. Не врач должен себя оценивать, а пациенты», — скромно говорит он. Кстати, и жену он себе выбрал тоже среди своих: Татьяна — дерматолог и косметолог, помогает калининградкам сохранять молодость и красоту. Тренировки с кроликами и без Третье поколение Кузьменко вошло в медицину почти незаметно для самих себя. Без торжественного семейного совета, без уговоров «продолжить династию». Это было просто естественное продолжение жизни. Старший внук Галины Геннадьевны Павел сейчас заканчивает обучение, работает в Калининградском онкоцентре как врач-стажёр онколог. Говорит, что просто плыл по течению. Интересно ему было многое — компьютеры, математика, физика, даже армейское дело. Но когда дома годами говорят о диагнозах и путях лечения, без этого себя потом уже не представляешь. «Когда ты растёшь под обсуждение медицинских кейсов, потом в этом направлении уже неосознанно идёшь», — смеётся Павел. (Его невеста Катя, кстати, тоже по образованию врач).

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

А вот его сестра Вероника, студентка медицинского факультета БФУ, выбрала дело по зову сердца без всякого внешнего влияния. Уже первоклашкой она так и рвалась кого-нибудь полечить. В восемь лет она сделала свою первую настоящую инъекцию — вторая бабушка, которая разводила кроликов, доверила внучке вакцинацию ушастых. Показала, как держать шпирц, как перехватить зверька, чтоб было сподручнее — и дело пошло! Ни один из пушистых пациентов не пострадал, с гордостью говорит Вероника. Все были здоровые и дружно увеличиывали поголовье. А теперь это одна из любимых семейных историй, которая неизменно вызывает за столом громкий смех. Кто-то в семье лукаво кивает на генетику. Но и двое младших внуков Галины Геннадьевны, Владик и Артём, которые пока только заканчивают школу, у себя в лицее учатся в классах с медицинским уклоном. Дело, от которого легче на душе Разговор о врачебной династии неизбежно упирается не только в гордость за свою профессию, но и в её цену. Быть врачом сегодня очень непросто. Но почему же они остаются? Когда сделаешь особенно тяжёлую работу, потом получаешь и очень большое удовлетворение», — рассуждает Наталья. Галина Геннадьевна её поддерживает. Осознание того, что ты по-настоящему кому-то помог — вот главное достижение. «Я вижу результат своей работы, — говорит врач. — А потом, если женщина приходит со своим ребёнком, она счастлива. И ты тоже счастлив».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Наверное, в этом и есть их главный семейный секрет, хотя сами Кузьменко отказываются произносить его вслух. За этим столом в маленькой родительской кухне, где заваривается ароматный чай и вкусно пахнет пирогом, девять врачей одной семьи не только обсуждают диагнозы. Они смеются и перебивают друг друга, подкалывают и вспоминают им одним понятные шутки. И День медицинского работника для всех Кузьменко — праздник семейный, на который они собираются вместе много лет. Обычно — на даче. Там же, среди цветов, разговоров, воспоминаний и обычной домашней суеты, особенно понятно, что общность династии держится не только на профессии. Галина Геннадьевна любит цветы и путешествия. Андрей — рыбалку, футбол, грибы. Катя занимается фотографией — и в этом тоже никто не видит трагедии. Свобода выбора здесь настоящая, даже если медицина всё равно где-то рядом. Когда-то муж Галины Геннадьевны мечтал о семейной клинике. Большой проект так и остался мечтой, но кажется, что главное наследство Кузьменко уже передано. Это не фамилия на вывеске и не пафосное обязательство нести знамя старших. Это умение видеть в медицине не «услугу», а труд. Тяжёлый, ответственный, иногда неблагодарный. Но такой, после которого на душе становится легко.

Кузьменко Владимир Сергеевич — заслуженный врач РФ с 2005 года, к. м. н., ветеран труда. С 1974 года работал в Краснознаменской ЦРБ, затем в областной больнице, госпитале Балтфлота. Зам. главного врача с 1990 по 2008 год. Скончался в 2024 году. Кузьменко Галина Геннадьевна — ветеран труда. В 2004 году получила диплом «Человек года» в номинации «Мастер». С 1974 года работала в Краснознаменской ЦРБ, затем в ОРД №1, Больнице рыбаков, центре эндовизионной хирургии, коммерческих медцентрах. Кузьменко Наталья Владимировна — с 1998 года работает в областной больнице, диагност УЗИ и МРТ. Кузьменко Андрей Владимирович — с 2002 года работает в областной больнице врачом по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Кузьменко Татьяна Леонидовна — с 2002 года работает дерматологом-косметологом в коммерческом центре медицинской косметологии. Кузьменко Павел Сергеевич — учится в клинической ординатуре, работает в областном онкоцентре врачём-стажёром онкологом. Кузьменко Вероника Андреевна — студентка пятого курса медицинского факультета БФУ им. Канта. Кузьменко Владислав Андреевич — ученик 11 класса (с медицинским уклоном) лицея №23. Кузьменко Артём Сергеевич — ученик 9 класса (с медицинским уклоном) лицея №23.