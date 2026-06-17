«Сань, нет машины»: калининградец лишился почти 4,7 млн рублей, заказав BMW из Германии

Осенью 2025 года калининградец Александр Черноножкин передал знакомому 4 млн 670 тыс. рублей на покупку и доставку из Германии BMW X4, но так и не получил своё авто и лишился денег. Пострадавший рассказал «Клопс», как стал жертвой мошенничества.
По словам Александра, он уже покупал автомобиль через компанию-посредника и остался доволен — тогда это был BMW X5. На этот раз он решил оформить сделку с сотрудником того же салона как с физическим лицом.
«В октябре, до повышения утильсбора, я заказал ещё одну BMW из Германии. Передал ему в полном объёме, согласно подписанному договору, 4 миллиона 670 тысяч рублей», — рассказывает Александр.
По его словам, посредник регулярно отчитывался о передвижении авто и утверждал, что машина находится то в Турции, то в Туапсе и должна прибыть в Калининградскую область паромом. Александру выслали фотографии автомобиля, которые, как выяснилось позже, были созданы с помощью искусственного интеллекта. Их сделал человек, который занимался ведением соцсетей автосалона.
Покупатель нашёл этого эсэмэмщика. Они обменялись голосовыми сообщениями.
«Посредник ввёл его в заблуждение: якобы заказчик требует фотографий здесь и сейчас, а сфотографировать машину в моменте некому. Поэтому он просил сгенерировать эти фотографии и отправлял мне. Всё это длилось три месяца, хотя по договору было два», — делится собеседник «Клопс».
По просьбе посредника Александр перевёл деньги на таможенное оформление автомобиля по документу, который, как впоследствии сообщили сотрудники таможни, оказался поддельным.
В начале января сотрудник автосалона наконец признался, что машину он на самом деле не покупал: «Он мне говорит: «Давай я тебе верну деньги». Я говорю: «Какие деньги? Ты понимаешь, что я прождал три месяца? А он: «Сань, нет машины». Я позвонил его директору, мы хорошо общаемся. Выяснилось, что накануне он взял у него из кассы 500 тысяч на оплату доставки немецкого автомобиля и тоже эти деньги не внёс. Он попросил ребят, которые криптой занимаются, чтобы они за 50 тысяч рублей подтвердили начальнику, что он деньги перевёл, а перевод где-то завис, и всё будет готово через два-три дня. Так никто и не дождался настоящих денег».
По словам калининградца, посредник задолжал и другим людям. Пообщавшись с пострадавшими, Александр оценил общую сумму обязательств примерно в 30 миллионов рублей.
В январе 2026 года он обратился в полицию. Как утверждает Александр, в возбуждении уголовного дела ему отказали, посчитав ситуацию гражданско-правовым спором.
После обращения в прокуратуру решение было отменено, а материалы направлены на дополнительную проверку в полицию. На данный момент мужчина всё ещё ждёт ответа от правоохранительных органов. Он считает, что расследование затягивается, и намерен добиваться дальнейшего разбирательства.
Калининградец потерял около 2,8 млн рублей при попытке купить автомобиль через интернет.