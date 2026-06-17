«Сань, нет машины»: калининградец лишился почти 4,7 млн рублей, заказав BMW из Германии

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Осенью 2025 года калининградец Александр Черноножкин передал знакомому 4 млн 670 тыс. рублей на покупку и доставку из Германии BMW X4, но так и не получил своё авто и лишился денег. Пострадавший рассказал «Клопс», как стал жертвой мошенничества.

По словам Александра, он уже покупал автомобиль через компанию-посредника и остался доволен — тогда это был BMW X5. На этот раз он решил оформить сделку с сотрудником того же салона как с физическим лицом.

«В октябре, до повышения утильсбора, я заказал ещё одну BMW из Германии. Передал ему в полном объёме, согласно подписанному договору, 4 миллиона 670 тысяч рублей», — рассказывает Александр.

По его словам, посредник регулярно отчитывался о передвижении авто и утверждал, что машина находится то в Турции, то в Туапсе и должна прибыть в Калининградскую область паромом. Александру выслали фотографии автомобиля, которые, как выяснилось позже, были созданы с помощью искусственного интеллекта. Их сделал человек, который занимался ведением соцсетей автосалона.

Покупатель нашёл этого эсэмэмщика. Они обменялись голосовыми сообщениями.

«Посредник ввёл его в заблуждение: якобы заказчик требует фотографий здесь и сейчас, а сфотографировать машину в моменте некому. Поэтому он просил сгенерировать эти фотографии и отправлял мне. Всё это длилось три месяца, хотя по договору было два», — делится собеседник «Клопс».