В Калининграде изменился маршрут трамвая №3

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В Калининграде из-за дорожных работ в районе зоопарка изменился маршрут трамвая №3. Об этом сообщили в городском Центре организации движения и пассажирских перевозок во вторник, 16 июня.

Движение к Центральному парку заблокировано, поэтому «тройка» временно следует по пл. Победы и Советскому проспекту до кольца на ул. Бассейная. Как долго будет работать новая схема не сообщается.