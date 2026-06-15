Где в Калининградской области не будет света в понедельник (список улиц)

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В Калининграде в понедельник, 15 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:

Нансена, 54-60а, 61-63, 65-66, 70, 72-73, 75-77, 79; Суворова, 41.

Также с 9:00 до 17:00 будут проводиться работы на воздушной линии электропередачи, отходящей от трансформаторной подстанции в пос. Комсомольск Гвардейского района. Там не будет света на улицах: