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Где в Калининградской области не будет света в понедельник (список улиц)

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Где в Калининградской области не будет света в понедельник (список улиц) - Новости Калининграда

В Калининграде в понедельник, 15 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:

  1. Нансена, 54-60а, 61-63, 65-66, 70, 72-73, 75-77, 79;
  2. Суворова, 41.

Также с 9:00 до 17:00 будут проводиться работы на воздушной линии электропередачи, отходящей от трансформаторной подстанции в пос. Комсомольск Гвардейского района. Там не будет света на улицах:

  1. Школьная, 1-3;
  2. Центральная, 55, 57-57а, 61, 63, 65, 67-67а, 72, 74, 78, 80.
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