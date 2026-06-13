Прохладно, дождливо и с ветром до 15 м/с: погода в Калининградской области на 14 июня

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В воскресенье, 14 июня, в регионе сохранится прохладная и неустойчивая погода. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура будет +11…+13 °C, преимущественно облачно, местами пройдут дожди. Утром по региону ожидаются +12…+14 °C, облачная погода с прояснениями, периодические дожди и ливни, возможны грозы и мелкий град.

Днём в Калининграде и области воздух прогреется до +13…+15 °C. Синоптики предупреждают о локальных дождях и грозах, местами с градом — особенно в континентальной части региона. Вечером температура составит +10…+14 °C: у побережья теплее, в глубине области прохладнее. Пройдут кратковременные локальные осадки.

Ветер ожидается юго-западный, умеренный и свежий — 4–9 м/с. С утра до вечера, а на побережье в течение суток, при осадках возможны шквалы до 12–15 м/с. Давление будет постепенно снижаться — с 751 до 749 мм рт. ст.