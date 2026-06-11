Цены на топливо в Калининграде: что происходит на заправках в начале второй декады июня

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За последний месяц на всех АЗС Калининграда выросли цены на бензин и дизель. «Клопс» продолжает мониторинг ситуации на рынке.

На заправках «Сургутнефтегаз» литр АИ-92 стоит 69,18 рубля, АИ-95 — 73,16, а дизельное топливо — 80,69.

На АЗС «Балтнефть» цены чуть ниже: АИ-92 обойдётся в 68,29 рубля, АИ-95 — 72,29, дизель — 77,49.

На станциях «Тебоил» стоимость держится на уровне 68,35 рубля за АИ-92 и 71,69 — за АИ-95. Дизель здесь стоит 78,54 рубля.

Самые высокие цены зафиксированы на АЗС «Лукойл»: АИ-92 — 68,94 рубля, АИ-95 — 72,85, дизельное топливо — 81,03.

Стоимость указывается без учёта акционных предложений.

На некоторых заправках города есть проблемы с наличием топлива. Судя по данным приложения, на АЗС «Лукойл» на Московском проспекте временно отсутствует 95-й. На ряде точек компании «Р&Н Оил» ситуация ещё сложнее — там нет никакого бензина, отпускается только дизель по 80,49 рубля за литр.

По данным исследования РИА Новости, на среднюю зарплату в Калининградской области жители региона могут приобрести 996 литров 92-го. Область занимает 57-е место в общероссийском рейтинге доступности бензина.

За год стоимость топлива в регионе выросла на 12,9%.