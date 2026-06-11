«Самокаты не должны ездить по тротуарам»: представитель кикшеринга — о развитии инфраструктуры в Калининграде

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В Калининграде самокаты не должны ездить по тротуарам. Об этом заявила руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти компании «РИК Плюс» Жанна Романова в эфире видеопроекта «Дом Советов» в четверг, 11 июня.

По словам эксперта, представляющего компанию-партнёра Яндекса, в администрации города постоянно обсуждаются вопросы, связанные со средствами индивидуальной мобильности.

«Насколько мне известно, как раз на Ленинском проспекте выделенную велодорожку сделали в тестовом режиме, — отметила она. — Я знаю, что в планах у администрации увеличить количество таких велодорожек. Потому что если мы говорим про безопасность, конечно же, электросамокаты не должны ездить по тротуарам. Хотя это разрешено».

Как подчеркнула Жанна Романова, электросамокаты должны двигаться по специальной выделенной полосе совместно с велосипедистами.

«Хотя между ними тоже конфликты, — сказала эксперт. — Велосипедисты показывают: видите, знак велосипеда — здесь самоката нет, ездить здесь не надо. И начинаются конфликтные ситуации. Нужно вынести с тротуаров велодорожки, те, которые белой полосой нарисованы. И тротуар, который и так маленький, поделён».

По утверждению представителя кикшеринговой компании, самокат уже не является игрушкой, как было поначалу. Сейчас он позволяет добираться от остановки общественного транспорта до дома.

Отвечая на критику в адрес арендных самокатов и призывы их запретить, Жанна Романова подчеркнула, что это невозможно.

«Ограничить передвижение, скорость, парковки можно, но полноценно полностью запретить — нет, — сказала она. — И, к сожалению, у нас очень часто в СМИ любят, скажем так, рисовать только негативный образ самокатов, и мы тоже с этим боремся. Потому что победить негатив можно, рассказывая про культуру, про правила дорожного движения, про то, что самокаты, на самом деле, для многих стали основным средством передвижения. Сейчас очень многие политики говорят о том, что самокаты нужно запретить, набирая себе плюсики. И это действительно работает с гражданами, потому что это тема, которая триггерит. А триггерит, потому что нет инфраструктуры».

Вместе с тем, представитель кикшеринговой компании признала наличие проблем. Одна из острых — использование арендных самокатов подростками, невзирая на запреты.

«Можно ездить с 18 лет, и это наша боль, — отметила Жанна Романова. — Очень много подростков ездит, и, к сожалению, здесь мы повлиять никак не можем. Мы штрафуем, мы фотографируем, мы блокируем аккаунты. Но до тех пор, пока родители будут давать свои карты, до тех пор, пока родители не будут проводить беседы с детьми, к сожалению, полноценно мы не можем на данный момент эту проблему убрать».

По словам эксперта, не поможет даже оформление поездки через «Госуслуги», поскольку родители также будут давать детям свои аккаунты.

«Для нас несовершеннолетние — это потенциальное ДТП, в котором, не дай бог, пострадает ребёнок и другие, — с сожалением сообщила Жанна Романова. — Это потенциальная порча имущества, которая стоит на балансе компании. Но самое главное, конечно, это потенциальные ДТП и нарушения ПДД, потому что именно они (подростки-самокатчики — ред.) не спешиваются на пешеходных переходах, что бы мы ни делали».

Говоря об устойчивом негативном образе самокатчика, который уже сформировался, эксперт рассказала, что просветительская работа ведётся в специальной школе.

«Мы объясняем, что самокат, посмотрите — он добрый, он стоит, он никого не трогает, он никого не обижает, — подчеркнула Жанна Романова. — Так же, как машина. Не машина сбивает, не велосипед сбивает, и не самокат сбивает, а сбивают люди. Люди, которые управляют данным транспортным средством. Соответственно, нужно работать с людьми».