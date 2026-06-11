Калининградцы назвали самые переоценённые профессии

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Жители Калининграда считают, что больше всех денег необоснованно получают депутаты, руководители и госслужащие. Такие данные привёл сервис SuperJob.

По данным исследования, 22% калининградцев уверены, что самые завышенные зарплаты — у депутатов и политиков. На втором месте оказались директора и руководители компаний — 11%.

Доходы программистов считают переоценёнными 8% участников. Столько же голосов набрали и государственные служащие. В перечень завышенно оплачиваемых профессий также попали менеджеры (7%), футболисты (5%), риелторы (4%), блогеры и курьеры (по 3%), артисты (2%). Лишь 1% респондентов посчитал необоснованно высокими доходы банковских работников и юристов.

6% опрошенных отметили, что любой труд должен достойно оплачиваться. Ещё 10% указали другие профессии: аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов и экономистов.

Мужчины чаще обращали внимание на высокие зарплаты чиновников, депутатов, менеджеров и директоров. Женщины же называли переоценёнными доходы футболистов и блогеров, а также чаще подчёркивали, что каждая работа заслуживает достойного вознаграждения.

Опрос проходил с 22 мая по 3 июня.