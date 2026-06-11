В Калининградской области нашли устричную колонию возрастом более 30 млн лет (фото)

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В Приморском карьере нашли часть древней устричной колонии — окаменевшие раковины моллюсков, живших на морских отмелях более 30 млн лет назад. Об этом пресс-служба Калининградского янтарного комбината сообщает в четверг, 11 июня.

Находку обнаружили в грунте, который снимают, чтобы добраться до залежей янтаря. Этот слой сформировался на побережье Самбийского полуострова в эпоху позднего эоцена, 37–34 млн лет назад. Образец размером 2 на 4,5 см содержит части нескольких раковин двустворчатых моллюсков. Его передали в музей предприятия.

«Янтарь залегает на глубине пятидесяти метров. Самоцвет покрыт несколькими слоями грунта, которые последовательно удаляют и размещают внутри карьера. За год с помощью спецтехники перемещается более четырёх миллионов кубических метров породы. При разгрузке одного из горных самосвалов и был замечен фрагмент устричной колонии. За последние двадцать лет сотрудники комбината собрали уникальную коллекцию древних «не янтарных» свидетельств животного и растительного мира, которая теперь насчитывает 13 экспонатов», — добавил главный геолог комбината Алексей Коркин.