Калининградская область хочет расширить торговлю с Узбекистаном

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Калининградская область планирует расширять торгово-экономическое и культурное сотрудничество с Узбекистаном, в том числе через поставки продуктов и будущий торговый дом БРИКС. Об этом пресс-служба регионального правительства рассказывает в четверг, 11 июня.

Перспективы обсудили первый заместитель губернатора Валерий Шерин и замминистра иностранных дел республики Олимжон Абдуллаев. Во встрече также участвовали региональные чиновники, представитель МИД России в Калининграде Сергей Белов и генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге Абдурахмон Махмудов.

По словам Шерина, сейчас товарооборот региона с Узбекистаном в основном строится на поставках продовольствия, сельхозсырья и текстиля. Дальше это направление хотят расширять за счёт свежей продукции.

«Калининградская область заинтересована в ввозе свежей овощной продукции, а также плодово-ягодной группы: абрикосов, черешни, ряда бахчевых культур. Понятно, что ценовые предложения должны быть конкурентны и отвечать сегодняшним запросам наших жителей. Полагаем, что в этом направлении наши взаимоотношения могут быть кратно расширены», — сказал замгубернатора.

Дополнительные возможности власти региона связывают с БРИКС: Узбекистан стал партнёром объединения с 1 января 2025 года. В Калининграде этим летом ждут открытия торгового дома организации, где рассчитывают увидеть республиканские товары и бизнес-проекты.

Узбекская сторона, в свою очередь, заинтересовалась высокотехнологичными предприятиями региона. Среди возможных направлений обсуждали «Энкор», выпускающий компоненты для солнечной энергетики, машиностроительные заводы «Грюнвальд» и калининградскую гигафабрику Росатома. Стороны также говорили об образовании, медицине и трудовой миграции. Шерин пригласил дипломатов страны на празднование 80-летия Калининградской области.