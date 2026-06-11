Производство мяса и яиц в Калининградской области растёт быстрее, чем в среднем по стране

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Калининградская область в январе–апреле 2026 года продемонстрировала более высокие темпы роста производства основных видов животноводческой продукции по сравнению со среднероссийскими показателями. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона за четыре месяца.

Наиболее заметный рост зафиксирован в производстве скота и птицы на убой. За четыре месяца объём выпуска достиг 49,7 тыс. тонн в живом весе, что на 11,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в целом по России показатель составил 99,8% к уровню января–апреля 2025 года.

Существенно выросло и производство яиц. В хозяйствах всех категорий произведено 105,3 млн штук, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Среднероссийский показатель составил 102% к уровню прошлого года.

Производство молока в регионе осталось практически на уровне прошлого года. За четыре месяца выпущено 80,6 тыс. тонн продукции, что соответствует 99,9% показателя января–апреля 2025 года. В целом по стране динамика также была близка к нулевой — 99,6%.

Рост производства мяса и яиц обеспечивается увеличением поголовья основных видов сельскохозяйственных животных и птицы. По состоянию на конец апреля численность свиней в хозяйствах всех категорий достигла 376,8 тыс. голов, увеличившись за год на 4,9%. Поголовье птицы выросло на 17,3% — до 3,39 млн голов.

Численность крупного рогатого скота увеличилась на 1% и составила 146,9 тыс. голов. При этом количество коров сократилось на 0,9%, до 71,5 тыс. голов, что может ограничивать потенциал роста молочного производства. Поголовье овец и коз уменьшилось на 7,7%, до 64,8 тыс. голов.