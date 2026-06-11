Калининградская промышленность по росту объёмов производства обогнала российские показатели на 13%

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В Калининградской области в январе-апреле 2026 года промышленное производство выросло на 13,3% по отношению к такому же периоду 2025 года. В целом по России этот показатель составляет 0,7%, сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона за первые четыре месяца 2026 года.

Рост объёмов отмечен во всех сегментах промышленности, в частности:

добыча полезных ископаемых — в 2,6 раза, обрабатывающие производства — на 9,5%, обеспечение электрической энергией, газом и паром — на 7,7%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — на 4,9%.

В обрабатывающих производствах рост отмечен в следующих отраслях:

пищевые продукты — на 7,2%, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели — в 2,1 раза, лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях — на 82,7%, компьютеры, электронные и оптические изделия — на 55,2%, автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы — на 55,6%.

Снижение объёмов производства отмечено среди предприятий, выпускающих бумагу и бумажные изделия (-13,1%); готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (-14,4%); напитки (-30,1%); текстиль (-38,8%); одежду (-77,1%); химические вещества и химические продукты (-18,7%); резиновые и пластмассовые изделия (-4%); металлургическую продукцию (-17,3%); электрическое оборудование (-44,6%); мебель (-10,4%).