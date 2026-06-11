Калининградская промышленность по росту объёмов производства обогнала российские показатели на 13%

В Калининградской области в январе-апреле 2026 года промышленное производство выросло на 13,3% по отношению к такому же периоду 2025 года. В целом по России этот показатель составляет 0,7%, сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона за первые четыре месяца 2026 года.
Рост объёмов отмечен во всех сегментах промышленности, в частности:
- добыча полезных ископаемых — в 2,6 раза,
- обрабатывающие производства — на 9,5%,
- обеспечение электрической энергией, газом и паром — на 7,7%,
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — на 4,9%.
В обрабатывающих производствах рост отмечен в следующих отраслях:
- пищевые продукты — на 7,2%,
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели — в 2,1 раза,
- лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях — на 82,7%,
- компьютеры, электронные и оптические изделия — на 55,2%,
- автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы — на 55,6%.
Снижение объёмов производства отмечено среди предприятий, выпускающих бумагу и бумажные изделия (-13,1%); готовые металлические изделия, кроме машин и оборудования (-14,4%); напитки (-30,1%); текстиль (-38,8%); одежду (-77,1%); химические вещества и химические продукты (-18,7%); резиновые и пластмассовые изделия (-4%); металлургическую продукцию (-17,3%); электрическое оборудование (-44,6%); мебель (-10,4%).
В Калининградской области за три месяца 2026 года выпуск продукции вырос на 19,2% по сравнению с 2025-м.